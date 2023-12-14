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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi!

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Giriş Tarihi: 14.12.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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