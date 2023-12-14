14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduatta devlet güvencesi 400 bin TL'den 650 bin TL'ye yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduatta devlet güvencesi 400 bin TL'den 650 bin TL'ye yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2023
ABONE OL
Resmi Gazete’de yayımlandı: Mevduatta devlet güvencesi 400 bin TL’den 650 bin TL’ye yükseldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 400 bin TL'den 650 bin TL'ye yükseltildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA