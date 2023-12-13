İşte CHP'nin ikiyüzlülüğü! Önce şehit cenazesi sonra Kandil'in siyasi kapısı! Büyük tepkiyle karşılandı...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçildiği ilk günden itibaren HDP/DEM Parti'ye yönelik olumlu açıklamalarını sürdürürken yerel seçimde ittifak talebiyle bugün DEM Parti'yi ziyaret etti. Özel'in bu ziyaret öncesi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine katılması büyük tepki çekerken Özel'in bu davranışı "ikiyüzlülük" olarak tanımlandı. Diğer yandan şehidin ailesi Özel'e tepki göstererek “Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koltuğa oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren HDP/DEM Parti ile yakın ilişkiler kurarken yerel seçimlerde ittifak sinyali verdi.
"CHP İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
Özel ilk olarak HDP'yi şeytanlaştırmayacağını ifade ederken sonrasında Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öperek tepkileri üzerine çekti. CHP Genel Başkanı Özel'in bu tavrı HDP'yi memnun ederken yapılan açıklamada "CHP ile görüşmeye hazırız" mesajı verildi.
"İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİM"
Bu gelişme sonrası Özel yaptığı açıklamada "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.'' dedi.
ÖNCE ŞEHİT CENAZESİ SONRA KANDİL KAPISI
Bu gelişmeler ışığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün PKK'nın siyasi kolu olan DEM Partisi'ni Ankara'da ziyaret etti.
Özgür Özel'in Ankara programındaki bir detay dikkat çekti. Özel'in ilk olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için düzenlenen törene katıldığı görülürken tören sonrası DEM Parti ziyareti büyük tepki çekti.
"DEMİRTAŞ'I ASILIRKEN GÖRECEĞİZ"
CHP Genel Başkanı Özgür Demirtaş'ın cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir şehit yakını ise Özgür Özel'e tepki gösterdi. Şehit yakını Özel'in saf tutmasının ardından, "Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah" ifadelerini kullandı.
ALIN SİZE İKİYÜZLÜLÜK!
Pençe Kilit şehidi için Ankara'da düzenlenen törene katılan Özel, tören sonrası HEDEP ile gerçekleştireceği programın detaylarını paylaştı.
HDP Eş Genel Başkanları Tuncay Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'u ziyaret gerçekleştirecek olan Özel'in bu çelişkili tutumu CHP Genel Başkanının ikiyüzlülüğünü ve HEDEP ile kirli siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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