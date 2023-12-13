Özgür Özel ön seçim kararı CHP tabanında yeni kaosun fitilini ateşledi! Aday adaylığını açıklayan Zeki yıkıcı: Verilen sözler tutulmadı! Memur mu atıyorsunuz?

CHP'DE YENİ KAOS BAŞLIYOR

Buna göre emanetçi başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde ön seçim yapılmayacak.

SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK

Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.