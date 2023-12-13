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Özgür Özel ön seçim kararı CHP tabanında yeni kaosun fitilini ateşledi! Aday adaylığını açıklayan Zeki yıkıcı: Verilen sözler tutulmadı! Memur mu atıyorsunuz?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Özgür Özel ön seçim kararı CHP tabanında yeni kaosun fitilini ateşledi! Aday adaylığını açıklayan Zeki yıkıcı: Verilen sözler tutulmadı! Memur mu atıyorsunuz?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından türlü oyunlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan düşürerek yeni CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'den ret cevabı almasının ardından CHP tabanına verdiği ön seçim sözünü yutmuş oldu. Alınan bu karar CHP tabanında büyük tepkilere sebep olurken, Denizli İl Başkanlığı, çoklu adayı olan ilçelerde adayı teke düşürünce aday adaylığını açıklayan Zeki Yıkıcı, "Verilen sözler havada kaldı. Atamalı memur mu atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerde alınan tarihi hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu kirli operasyonlarla koltuktan düşürerek CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'den ret cevabı almasının ardından CHP içerisinde yeni bir kaosu beraberinde getirdi.

Özgür Özel, İYİ Parti'den iş birliği için ret cevabını aldıktan hemen sonra 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonra CHP yönetiminin nasıl olacağını gözler önüne sermişti.

CHP'DE YENİ KAOS BAŞLIYOR

Buna göre emanetçi başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde ön seçim yapılmayacak.

SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK

Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.

MEMUR MU ATIYORSUNUZ?

Halbuki Özgür Özel, koltuğa oturmadan önce ön seçim vaadinde bulunmuştu. Alınan bu karar CHP tabanında büyük rahatsızlıklara neden oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı tarafından aday adayı listesinin açıklanmasının ardından çoklu aday adayı olan bazı ilçelerde özel görüşmeler yapıldı.

Parti yöneticileri tarafından yapılan bu görüşmeler sonucunda Parti Meclisi'ne sunulmak üzere adaylık teke düşürüldü.

Belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini bekleyen aday adayları, yaşanan bu gelişmelerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Tepkilerin yükseldiği ilçelerden olan Bekilli'de aday adaylığını açıklayan Zeki Yıkıcı, il başkanlığından yapılan "CHP Denizli Örgütünde Serinhisar ve Çal'dan sonra Bekilli'de de aday adaylarını uzlaştırdı" paylaşımı ve verilen poza tepki gösterdi.

"VERİLEN SÖZLER HAVADA KALDI"

Adayın ön seçimle belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken CHP eski İlçe Başkanı Zeki Yıkıcı, parti yönetimine olan tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, "Demokrasinin olmadığı ve uygulanmadığı yerde bulunmam mümkün değil. Maalesef verilen sözler havada kaldı. Hani ön seçimle aday belirlenecekti. Atamalı memur mu atıyorsunuz" şeklindeki paylaşımla duyurdu.

İşte CHP’nin ikiyüzlülüğü

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