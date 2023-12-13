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ABD ile PKK/YPG'den ortak tatbikat

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 11:55
ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği artıyor. Amerikan ordusu, teröristlerle Suriye'de ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Washington'un PKK/YPG'den vazgeçmeyeceğini söyledi.
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