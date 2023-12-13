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Başkan Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

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Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Başkan Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hanuka Bayramı'na yönelik bir tebrik mesajı yayınlandı. Başkan Erdoğan, "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hanuka Bayramı'na yönelik bir tebrik mesajı yayınlandı.

Başkan Erdoğan: Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.

Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir.

Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum.

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