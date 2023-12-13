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Uyuşturucu finansörüne operasyonu! Kırmızı bültenle aranan Muhuannad Aloqlah İstanbul'da 'Kafes'lendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 08:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH'ın İstanbul’da yapılan “KAFES-19” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
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Uyuşturucu finansörüne operasyonu
Uyuşturucu finansörüne operasyonu
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