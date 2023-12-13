Uyuşturucu finansörüne operasyonu! Kırmızı bültenle aranan Muhuannad Aloqlah İstanbul'da 'Kafes'lendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH'ın İstanbul’da yapılan “KAFES-19” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

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