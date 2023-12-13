İBB’deki 4 milyar TL’lik vurgun Sayıştay raporuna girdi!

İETT BORÇLANMA LİMİTİNİ AŞTI



Sayıştay ayrıca İETT'nin 2021 ve 2022 yıllarında borçlanma yasal üst sınırını da aştığını tespit etti.Raporda İETT'nin 2021 yılı borç stoku tutarının 685 milyon 420 bin 23,90 TL ve 2022 yılı borç stoku tutarının ise 1 milyar 879 milyon 736 bin 72,83 TL olacak şekilde borçlanma haddinin üzerinde olduğu belirlendi.