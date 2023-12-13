Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’a gidecek

Son dakika haberleri... Yoğun diplomasi trafiğinde olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 14 Aralık Perşembe günü Azerbaycan'da gideceği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından paylaşıldı.

AZERBAYCAN DİPLOMASİSİ

Bakan Fidan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret, Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

Sayın Bakanımız 14 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile biraraya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir.