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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a gidecek

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Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’a gidecek

Son dakika haberleri... Yoğun diplomasi trafiğinde olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 14 Aralık Perşembe günü Azerbaycan'da gideceği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından paylaşıldı.

Son dakika haberleri... Yoğun diplomasi trafiğinde olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 14 Aralık Perşembe günü Azerbaycan'da gideceği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından paylaşıldı.

AZERBAYCAN DİPLOMASİSİ

Bakan Fidan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret, Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

Sayın Bakanımız 14 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile biraraya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir.

BAKAN FİDAN LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANINI AĞIRLADI

Bakanlığın sayfasından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i ağırladığı ifade edildi.

Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği HAKAN FİDAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
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