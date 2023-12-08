Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek

Bakan Fidan'ın ABD tarafının talebi üzerine Blinken'la ikili bir görüşme yapacağını belirten Keçeli, Fidan'ın düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesinin planlandığını bildirdi.

Öncü Keçeli, temas grubunun yarın Kanada'da görüşmeler gerçekleştireceğini, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile iki ayrı toplantı yapılmasının planlandığını ifade etti.