Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın talepleri üzerine bir araya gelecekler.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları kapsamında karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geleceğini bildirdi.
Keçeli'nin verdiği bilgiye göre, Bakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun Washington'da olduğu kaydedildi.
Sözcü Keçeli, temas grubunun Blinken ile görüşeceğini aktardı.
Bakan Fidan'ın ABD tarafının talebi üzerine Blinken'la ikili bir görüşme yapacağını belirten Keçeli, Fidan'ın düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesinin planlandığını bildirdi.
Öncü Keçeli, temas grubunun yarın Kanada'da görüşmeler gerçekleştireceğini, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile iki ayrı toplantı yapılmasının planlandığını ifade etti.
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