AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası AK Parti'den ihracı talebi ile ilgili olarak, ' Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.' dedi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Toplantıda, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin süreç başlatıldı.
Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
HASAN BİTMEZ YOĞUN BAKIMDA
Temennimiz bir an önce sağlığına kavuşması.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN SEÇİM STRATEJİSİ
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda sunumlarda 2024 bütçemiz sunuldu ve kabul edildi. Gazze'deki hadiselerin aktarıldığı bir sunumda oldu. Cumhurbaşkanımız toplantı başında iç ve dış siyaseti değerlendirdi. Gerekli talimatları verdi. AK Parti her zamanki gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Sitemlerimiz son derece yetkindir.
AK PARTİ'DEN FARUK KOCA'YA İHRAÇ İSTEMİ
Dün üzücü bir olay yaşandı. Faruk Koca'nın eski milletvekili olması sebebiyle bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımız şiddete karşı olduğumuzu vurguladı. Bu saldırıyla ilgili olarak, bir disiplin suçu olduğu kanaati olduğu anlaşılmıştır. Tüzüğümüzün 119. maddesi uyarınca Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine ayrıca MKYK tarafından mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir. Hayatın hiçbir alanında şiddeti kabul etmeyeceğimiz gibi, kuşkusuz sporda da mazur göremeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bu Ankaragücü'ne mal edilemez. Bütün spor kulüplerimizin şiddeti reddetmesi, topyekün bir tutum alması gerekir. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın partimizden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevki kararlaştırılmıştır. Bütün hakem camiasına ve hakemlere AK Parti Genel Merkezi'nden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI 67. GÜNÜNDE
Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. İsrail katliamları yaparken İsrail bunun yanında maalesef bütün bu olayların sebebi olan yasadışı faaliyetlerine başka açıdan da devam ediyor. Doğu Kudüs'te konut inşa etme planını İsrail hükümeti onaylamış. Bir yandan katliamlar devam ediyor, bir yandan devlet eliyle hırsızlık faaliyeti de aynı şekilde devam ediyor. Bu tabii ki açık bir şekilde soykırımdır, İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyanın gözü önünde, hukuku tanıdığını söyleyen Batılı devletlerin desteği ile gerçekleşmektedir.
GAZZE'DE ATEŞKESE ABD ENGELİ
Şu veto resmi ne demek? Herhangi bir yasa tasarısını, karar tasarısını veto etmiyor. Elini kaldırdığı şey İsrail Ordusu'nun çocuklarını öldürmesine onay veriyorum, masum kadınların öldürülmesine onay veriyorum diyor. ABD plakasının önünde insan hakları ihlallerinin hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edişinin yıldönümünde bu işaretle birlikte tutuyor bu karara ret veriyorlar. Burada birçok ülke evet verdiği halde bir tek ABD'nin vetosuyla bu gerçekleşiyor. Bu resim İsrail Ordusu'nun Gazze'de çocuk ve kadınların öldürülmesine verilen onayıdır.
İsrail'in kendini savunma hakkı artık öyle bir şekilde kullanılıyor ki İsrail Ordusu'nun masum kadın ve çocuklarını öldürme hakkı olarak kullanılıyor. ABD kongresinde bir karar tasarısı kabul edildi. Antisiyonizm kavramı antisemitizme eşitmiş. Siz siyonizme karşıtlık gösterirseniz Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Bu kadar akıldan, idrakten yoksun bir karar olabilir mi? Bu karar bütün Yahudilere haksızlık eden, hakaret eden bir karar. Pekçok Yahudi İsrail'in soykırımı eylemlerine karşı çıkıyor. Tevrat'ı istismar eden Netanyahu katliamları yaparken, vaadilmiş topraklardan bahsedilip, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü tehdit edilirken bu çabanın adı siyonizmdir.
Şimdi diyorlar ki siyonizme karşı olursan Yahudi düşmanı olursun. Bunun kadar akıldan, idrakten uzak olunamaz. İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilmesinden birtakım katliamların savunulması gibi bir amaç var. Hayatını kaybetmiş masum Yahudilerin hatırasına da bir saygısızlıktır bu. Bu yüzyılın tanımlayıcı resimlerden bir tanesi şu resim olacak. ABD Kongresi'nde aklı, bilimi, temsil eden üniversitelerin rektorlerini kongreye çağırıp sorguladılar. Bu üniversiteler dünyanın en seçkin üniversiteleri. Aklın özgürlüğünü, bilimin özgürlüğünü temsil ediyorlar. İnsanın ifade hürriyetini temsil ediyorlar. Oraya gelip, sorguluyor.
Rektörleri sorgulamasının sebebi Filistin'e destek veren başka milletlerden öğrencilerin eylemlerine izin veriyorsunuz? Rektörler bu sorgulama karşısında 'Bu bir ifade hürriyetidir' diyor. Bu resmin biraz geriye gidin Ortaçağ'daki engizisyon yargılamalarından bir farkı yoktur. Aklı, bilimi yargılıyor. Akademik özgürlüğü yargılarken 'intifada çağrısı yapmak Yahudi düşmanlığıdır' diyorlar. Birsii sizin evinizi işgal edecek, ailenizi öldürecek buna karşı direnme hakkından bahsedilmesini suç kabul ediyorlar. Böylesi aşağılık bir yaklaşım olabilir mi?
Bu özgürlüğü savunan bilim adamları büyük baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. Herkes susuyor. Bu yeni engizisyondur. Akıl, bilim tehdit altındadır. İnsanlığım medeniyet yoluyla kazandığı her şey tehdit altındadır. Arkasından dönüyoruz Avrupa'ya. Avrupa zaten büyük bir savrulma içerisinde. Alman hükümeti Mısır'da kadın sorunlarıyla ilgilenen bir vakfa yardımda bulunuyormuş. Bu yardımı kesiyorlar. Niçin? Vakfın başındaki kadın Gazze konusunda Filistin konusunda destek mesajı yayınladığı için. Alman hükümeti diyor ki, 'Gazze konusunda destek mesajı yayınlarsan ben desteği keserim'. En temel değerlerin siyasi şantaja, ilkel pazarlığa dönüştüğü dönem.
Saksonya eyaletinde vatandaşlığa alınmak için başvuranların İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı reddetmelerinin yazılı beyanı isteniyor. İspanya, Belçika, Malta başbakanları tarafından AB Konseyi Başkanı'na bir mektup yazıldı. 'AB Filistin konusundaki tutumunu netleştirsin' denildi. Bu zirvede bunu gündeme alın diyorlar. Burada İspanya, Belçika, İrlanda, Malta Başbakanı bu tavrı ortaya koyarken diğerleri aklı, bilimi yargılayan tutum ortaya çıkıyor. Kuşkusuz İspanya ve Belçika'nın diğerlerine göre daha sağduyulu tutum ama bu AB'nin genel politikası olarak gündeme gelmemiştir.
BATI'NIN ÇİFTE STANDARDINA TEPKİ
Aynı başsavcılık Ukrayna davasında bir yıl gibi kısa bir sürede devlet başkanı statüsünde yakalama kararı talep etmişti. Filistin meselesinde ise 2014'ten bu yana 8 yıl olmuş herhangi bir somut talepte bulunmamış. Ukrayna savaşı başladıktan 50 gün sonra Kiev'e giden başsavcı hala Gazze'ye gitmiş değil.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
Aramızdaki sorunları kendimiz çözecek kapasitedeyiz
BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU
Göz yumulması söz konusu değil. Gerekli tedbirler alınacak. Hayvanların güvenliğini sağlayacak, onların da korunduğu stratejiler üretilecek.
MUHALEFETİN İTTİFAK KAVGASI
Bu modelle Türkiye yönetilemez. 6-7 kişi bir araya gelseler çay bile demleyemezler. Siyasi iflas durumu birbirilerini yük olarak görüyorlar. Seçimden sonra iyi ki kazanamadık noktasına geldi
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