Tanju Özcan Bolu halkıyla alay etmiş! Konut yapma sözü verdiği tarlayı sattı

İl Başkanı Güner, verilen vaatleri hakkında şunları söyledi; "Tanju Özcan 2019 yılında yapılan yerel seçimler öncesi yatırım ve proje anlamında 50'den fazla vaatte bulundu. Seçimi kazandıktan sonra ise verdiği sözleri unuttu. Açıkladığı projelerden kolay olan neredeyse 5 tanesini yaptı.

Geriye kalanları görmezden geldi. Yapmak bir yana bizim dönemimizde yapılanların bakımlarını dahi yapamadı. Belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arsaları sattı.