İmamoğlu’nun olası mağlubiyet planı belli oldu! Gözü Özgür Özel’in koltuğuna dikecek! Kılıçdaroğlu faktörü...

"KILIÇDAROĞLU İLE İPLERİ KOPARMAMAYA ÇALIŞIYOR"

"Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 81 il başkanını topladı. Özgür Özel'in sonradan haberi oldu. Özgür Özel iki başlı görüntüden rahatsız. Ama bunu dışarıya yansıtmamaya çalışıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu ile ipleri koparmamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun karşısında bir denge oluşturmak istiyor."