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İmamoğlu'nun olası mağlubiyet planı belli oldu! Gözü Özgür Özel'in koltuğuna dikecek! Kılıçdaroğlu faktörü...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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İmamoğlu’nun olası mağlubiyet planı belli oldu! Gözü Özgür Özel’in koltuğuna dikecek! Kılıçdaroğlu faktörü...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu sonrası koltuğa oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde oluşturduğu baskıdan son derece rahatsız olurken kulislerde de çarpıcı iddialar gündemde. Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerini kaybetmesi durumunda gözünü Özgür Özel'in koltuğuna dikeceği belirtilirken, Özel'in bu durum karşısında Kılıçdaroğlu'nu yanına çekmeye çalıştığı belirtildi. İşte detaylar...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu desteğiyle oturan Özgür Özel, İmamoğlu'nun parti içinde oynadığı rolden son derece rahatsız olurken kulislerde de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

EĞER İMAMOĞLU KAYBEDERSE...

Yaklaşan yerel seçimlerde HEDEP ve İYİ Parti'nin de İstanbul'da "şu anlık" ayrı aday çıkarması gündemdeyken, Ekrem İmamoğlu'nun olası kaybetme durumunda yapacağı hamleye yönelik flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÖZÜ ÖZEL'İN KOLTUĞUNDA

Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısına göre Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde mağlup olması durumunda rotayı CHP Genel Başkanlığı'na kıracak ve partiyi olağanüstü kurultaya götürmeye çalışacak. Bu durumda Özgür Özel, CHP'nin en kısa ömürlü geçiş dönemi genel başkanı olarak tarihe geçecek.

İşte Selvi'nin köşe yazısında öne çıkanlar:

"GÖLGE BAŞKAN ÖZEL"

CHP kurultayından sonra Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ilişkisi, "Eş başkanlar" olarak tarif edilmişti. Ama süreç içinde Ekrem İmamoğlu ipleri ele geçirmiş gözüküyor. Özgür Özel giderek 'Gölge Genel Başkan'a dönüşüyor.

"KILIÇDAROĞLU İLE İPLERİ KOPARMAMAYA ÇALIŞIYOR"

"Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 81 il başkanını topladı. Özgür Özel'in sonradan haberi oldu. Özgür Özel iki başlı görüntüden rahatsız. Ama bunu dışarıya yansıtmamaya çalışıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu ile ipleri koparmamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun karşısında bir denge oluşturmak istiyor."

KILIÇDAROĞLU İLE İTTİFAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yapıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu. Koltuğu tehlikeye girince Ekrem İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu ile neden ittifak yapmasın?

İMAMOĞLU EKİBİ DEVREDE

Diğer yandan Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 9 belediye başkanının tekrar aday gösterilmeyeceği söyleniyor. Öyle ki İmamoğlu'nun ekibi aday adaylarıyla ilgili elemelere başlamışlar.

Özgür Özel’e yerel seçim tepkisi ÖZGÜR ÖZEL'E YEREL SEÇİM TEPKİSİ

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