Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...
Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 8. Yargı Paketi, infaz düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Bu pakette af ile ilgili bir madde olup olmadığı, mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin içeriğine dair önemli detayları paylaştı. Toplamda 60'tan fazla maddeden oluşan düzenleme, 22 farklı kanunu etkileyerek toplamda 105 maddeyi değiştiriyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından, yeni yargı paketi maddeleri gündemde geniş bir yankı buldu. Özellikle af beklentisi içinde olanlar, 8. Yargı Paketi'nde affa ilişkin düzenleme olup olmadığını merak ediyor. Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik olarak denetimli serbestlik konusunda düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Peki mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor?
MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.
Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor. Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. " ifadelerini kullandı.
8. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar henüz sona ermedi. Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.
8 YARGI PAKETİ MADDE MADDE
8. Yargı Paketi yani "Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı"nda şu an itibarıyla 67 madde bulunuyor. İşte içeriği:
📌24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
📌Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
📌Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
📌1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
📌Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.
📌Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
📌Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
📌Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.
📌Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
📌Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.
📌Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.
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