TBMM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 12 Aralık TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...
"TBMM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çeşitli birimlerde istihdam etmek üzere toplam 250 personel alımı gerçekleştirecek olup, başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Şimdi gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte TBMM 250 işçi alımı kura çekim canlı izle ekranı!
TBMM personel alımı kura çekimi canlı izle! sorusu arama motorlarında hız kazandı. TBMM'nin duyurusuna göre, 250 kişilik kadro için başvurular alındı. Şimdi ise gözler kura çekimine çevrildi. Peki, TBMM personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Konuya ilişkin detaylar...
TBMM PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.
Kura çekimi TBMM'de 12 Aralık (Bugün) saat 10:00'da yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.
KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENEBİLECEK?
Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" "Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.
HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?
12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci,
1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı,
2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.
TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
h. Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,
ı. Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.
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- TBMM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 12 Aralık TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...
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