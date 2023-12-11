8. Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi içerikleri neler? 67 madde listelendi! Genel af, denetimli serbestlik, 70 yaşa koşullu salıverilme, soyadı düzenlemesi...

Yeni yargı paketinin, yakın bir zaman içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslak metne göre; ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestlik uygulamalarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler yapılacak. Peki 8. Yargı Paketi infaz düzenlemesi içerikleri neler? Mahkumlara genel af geldi mi, gelecek mi? Yeni yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?