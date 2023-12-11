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8. Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi içerikleri neler? 67 madde listelendi! Genel af, denetimli serbestlik, 70 yaşa koşullu salıverilme, soyadı düzenlemesi...

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Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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8. Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi içerikleri neler? 67 madde listelendi! Genel af, denetimli serbestlik, 70 yaşa koşullu salıverilme, soyadı düzenlemesi...

2024 yılında genel af olup olmayacağına dair soruların yanıtı ve diğer tüm detaylar için meraklı gözler, 8. yargı paketine çevrildi. Bugüne kadar 67 maddesinin hazır olduğu bilinen yargı paketi, birçok alanda düzenlemeler içermekte. Peki 8. Yargı Paketi infaz düzenlemesi içerikleri neler? Mahkumlara genel af geldi mi, gelecek mi?

Yeni yargı paketinin, yakın bir zaman içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslak metne göre; ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestlik uygulamalarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler yapılacak. Peki 8. Yargı Paketi infaz düzenlemesi içerikleri neler? Mahkumlara genel af geldi mi, gelecek mi? Yeni yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada ocak ayında paketin detaylarının açıklanacağını duyurmuştu. Kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan düzenleme, önemli değişiklikleri içermesiyle dikkat çekiyor.

8. YARGI PAKETİNDE NELER VAR, İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

8. Yargı Paketi yani "Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı"nda şu an itibarıyla 67 madde bulunuyor. İşte içeriği:

📌24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

📌Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.

📌Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.

📌1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.

📌Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

📌Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

📌Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.

📌Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.

📌Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

📌Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.

📌Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.

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