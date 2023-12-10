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İşte CHP'de sözde değişimin kanıtı! Fondaş Fatih Portakal ifşaladı: Yeni yönetim kendi derebeyliklerini kuruyor

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Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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İşte CHP’de sözde değişimin kanıtı! Fondaş Fatih Portakal ifşaladı: Yeni yönetim kendi derebeyliklerini kuruyor

Yerel seçimlere gidilirken Ekrem İmamoğlu desteğiyle CHP koltuğuna oturan Özgür Özel demokrasiden uzak bir karar alarak oy potansiyelinin yüksek olduğu illerde ön seçim yapılmayacağını açıkladı. Bu karar CHP'liler tarafından sorgulanırken CHP fondaşı SZC TV sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından partide dönen adaylık tezgahını ifşa etti. Portakal yaptığı paylaşımda CHP'de durumu anlatırken "Yeni gelenler yeni derebeyliklerini kurmaya çalışacaklar gibi duruyor… Milleti uyutuyorlarsa Cumhuriyet Hısım Partisi olmaya devam ederler." dedi. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İyi Partili mevkidaşı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, yapılacak yerel seçimler için yeni bir ittifak teklifi götürmüştü. Ancak İyi Parti CHP'den gelen ittifak teklifini reddetti.

81 İLE GENELGE

Bu karar sonrası yerel seçimlere İYİ Parti'siz girecek olan CHP 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonraki yönetimin nasıl olacağını gözler önüne serdi. Buna göre emanetçi Başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde ön seçim yapılmayacak.

SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK

Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.

Kurultaydan önce ön seçim vaadiyle delegelerden oy alarak genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in bu hamlesinin ardından CHP fondaşı SZC TV sunucusu Fatih Portakal, sosyal medyada hesabından partide dönen adaylık tezgahını ifşa etti.

ADAY ADAYLARI AĞBABA'NIN AKRABASI

Portakal, CHP'de torpili engellemek ve şeffaflığı sağlamak için kurulan 5'li komisyonun kirli çamaşırlarını ortaya çıkardı.

Özellikle İzmir'de Veli Ağbaba'nın akrabalarının Urla ve Narlıdere aday adaylığı için başvuru yaptığı belirten Portakal, "CHP'de Murat Karayalçın, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Gökhan Günaydın ve Bihlun Tamaylıgil'den oluşan 5'li komisyon kurulmustu. Görevleri aday adaylarını belirlemek değil, torpili engellemek ve şeffaflığı sağlamaktı. İzmir'de yaşadığım için çok şey kulağıma geliyor. Urla'da başvuru yapan Mustafa Günay adındaki kişinin Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu konuşuluyor, Narlıdere aday adayı Fulya Akçay adındaki kişi de Ağbaba'nın istediği isimmiş. Malatya'dan vekil ol, tarafsız komisyonda yer al, adınız böyle şeylerle anılsın. Berbat durum." dedi.

MÜLAKAT YAPILIRKEN MEVCUT BAŞKAN GÜNEL'LE YEMEK YEDİ

Torun'un ise ilçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan ile yemek yediğini belirten Portakal, "Tarafsız Komisyonun diğer üyesi Seyit Torun da Kuşadası'na gitmiş. İlçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan Ömer Günel ile yemek yemiş! Doğru bir şey mi? Sadece bu 3 yer değildir tabiki… Her yerde durum benzerdir." ifadelerini kullandı.

CHP'de değişimin sadece sözde kaldığını yeni gelen yönetimin kendi derebeyliklerini kurduğunu belirten Portakal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Düşünsenize parti tarafından belirlenmiş bu isimlerin böyle anılması tarafsız heyet denilen bu yapıyı töhmet altında bırakır. Belki de hepsi böyle davranıyordur. Belki yeni genel başkanları böyle istiyordur! Belki de haberi yoktur!

YENİ GELENLER YENİ DEREBEYLİKLERİNİ KURMAYA ÇALIŞACAKLAR GİBİ DURUYOR…

Anket, eğilim, ön seçim bu söylemlere de çok itibar etmiyorum zaten. Bunlar değişimi anlamışlar ama yine çoğumuzun anladığı gibi anlamamışlar. Yeni gelenler yeni derebeyliklerini kurmaya çalışacaklar gibi duruyor…

Şimdi merak ediyorum buralarda kimler aday gösterilecek, ön seçim yapacaklar mı? Yoksa adaylar çoktan belli mi? Gelecek ay ortasına kadar öğreneceğiz zaten… Ana muhalefeti gergin ve sıkıntılı günler bekliyor. Milleti uyutuyorlarsa Cumhuriyet Hısım Partisi olmaya devam ederler.

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