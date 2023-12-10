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Zara Gazze'nin acısıyla alay etti! Böyle alçaklık görülmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2023
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Zara Gazze’nin acısıyla alay etti! Böyle alçaklık görülmedi

Hazır giyim markası Zara, yeni koleksiyonu ile resmen insanlığı ayaklar altına aldı. Yeni koleksiyonu için paylaştığı fotoğraflarda yer alan enkaz ve cansız beden maketleri sosyal medyada infiale neden oldu. Kefene sarılı benden fotoğrafları ve Filistin haritasına benzer dekorlar kullanılmasına tepki yağdı.

Hazır giyim markası Zara, yeni koleksiyonuna ilişkin paylaştığı fotoğraflarda kullandığı fotoğraflar sosyal medyada infiale neden oldu. Zara'nın tanıttığı koleksiyonuna ilişkin foğraflarda kullandığı Gazze'ye gönderme yaptığını belirten kullanıcılar boykot çağrısı yaptı.

Zara'nın yeni koleksiyonuna ilişkin yayınladığı fotoğraflardaki enkaz ve ceset maketleri, sosyal medyada Filistin'e gönderme olarak yorumlandı.

Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın yeni reklam kampanyası ile tanıttığı son koleksiyonu sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu.

Dördüncü Zara Atelier koleksiyonu, Amerikalı model Kristen McMenamy'nin fotoğraflarda giydiği bir ceketten ibaret. Ancak, yaşanan soykırıma karşı vicdan sahibi insanları ayağa kaldıran keskin kesimli ceket değil.

BENZERLĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

İnternette insanlar, İsrail-Filistin savaşında şehit olanların beyaz kefene sarılmış cesetlerinin fotoğrafları arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları insanları "Zara'yı boykot etmeye" çağırdı

Moda perakendecisi, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından serinin son üyesini tanıtan fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflardan birinde McMenamy beyaz bir kumaşla kaplı bir mankeni taşırken, bir diğerinde ise model ahşap bir kutunun içinde duruyor.

ZARA PAYLAŞIMI SİLDİ

Zara paylaşımı sildi ancak olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

17 BIN 487 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli şehit oldu. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 274 Filistinli hayatını kaybetti.

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