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Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonu!

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Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonu!

Son dakika haberi...MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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