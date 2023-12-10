İstanbul depremi için büyüklük verdi! Uzman isim o bölgeyi işaret ederek uyardı: Kıyılar kesinlikle ayakta kalmalı yoksa...

BÖLGEDEKİ DEPREMLER BİRBİRİNİ TETİKLEYEBİLİR

Kuzey bölgesinde ise 1912 ve 1999 depremi var. 1509 yılında da bir deprem oluyor ve çok sayıda kişi ölüyor. 1509 depremini bekliyoruz. 500 yıl önce olmuş ve tekrar olacak. Depremler birbirlerini tetikleyebilir.

KIYILAR MUTLAKA AYAKTA KALMALI

Esas odaklandığımız deprem burası. Kıyıların mutlaka ayakta kalması gerekiyor. Tahliye açısından burası çok önemli.