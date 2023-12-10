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İstanbul depremi için büyüklük verdi! Uzman isim o bölgeyi işaret ederek uyardı: Kıyılar kesinlikle ayakta kalmalı yoksa...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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İstanbul depremi için büyüklük verdi! Uzman isim o bölgeyi işaret ederek uyardı: Kıyılar kesinlikle ayakta kalmalı yoksa...

Marmara'da beklenen büyük depreme yönelik farklı tahminler yapılırken Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Marmara'da olan suskun fay hatlarına değinen Öztürk, kırılması beklenen fay hatlarına dikkat çekti. Öztürk bölgede 7.5 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini de duyururken kıyılara ilişkin flaş bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesindeki çok sayıda ilde deprem riski her geçen gün artarken faylardaki kırılmanın hangi bölgede olacağı en çok merak edilen konularda birisi.

Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber ekranlarına konuk olurken Marmara'da yaşanacak olası depreme yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"7.5'LUK DEPREM BEKLENİYOR"

Kuzey Anadolu'da 2 tane kırılmayan segment var. Güney kısımda topluca kırılan faylar var. Burada 7.0 ve 7.5'luk bir deprem bekleniyor. İznik bölgesinde geçiyor bu fay.

1064 YILINDA BU YANA KIRILMADI

Marmara Denizi'nde unutulan fay hatları var. En son 1999 segmenti kırıldı. 200-300 yılda bir kırılma yaşanıyor. 1064 yılındaki depremi tartışmalı. Güney fay hattında 1000 yıldır kırılma yaşanmıyor bu hatta. Eğer kırılırsa 7'nin üzerinde bir deprem bizi bekliyor.

BÖLGEDEKİ DEPREMLER BİRBİRİNİ TETİKLEYEBİLİR

Kuzey bölgesinde ise 1912 ve 1999 depremi var. 1509 yılında da bir deprem oluyor ve çok sayıda kişi ölüyor. 1509 depremini bekliyoruz. 500 yıl önce olmuş ve tekrar olacak. Depremler birbirlerini tetikleyebilir.

KIYILAR MUTLAKA AYAKTA KALMALI

Esas odaklandığımız deprem burası. Kıyıların mutlaka ayakta kalması gerekiyor. Tahliye açısından burası çok önemli.

DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

İstanbul depremi için büyüklük verdi İSTANBUL DEPREMİ İÇİN BÜYÜKLÜK VERDİ

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