İstanbul depremi için büyüklük verdi! Uzman isim o bölgeyi işaret ederek uyardı: Kıyılar kesinlikle ayakta kalmalı yoksa...
Marmara'da beklenen büyük depreme yönelik farklı tahminler yapılırken Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Marmara'da olan suskun fay hatlarına değinen Öztürk, kırılması beklenen fay hatlarına dikkat çekti. Öztürk bölgede 7.5 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini de duyururken kıyılara ilişkin flaş bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber ekranlarına konuk olurken Marmara'da yaşanacak olası depreme yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
"7.5'LUK DEPREM BEKLENİYOR"
Kuzey Anadolu'da 2 tane kırılmayan segment var. Güney kısımda topluca kırılan faylar var. Burada 7.0 ve 7.5'luk bir deprem bekleniyor. İznik bölgesinde geçiyor bu fay.
1064 YILINDA BU YANA KIRILMADI
Marmara Denizi'nde unutulan fay hatları var. En son 1999 segmenti kırıldı. 200-300 yılda bir kırılma yaşanıyor. 1064 yılındaki depremi tartışmalı. Güney fay hattında 1000 yıldır kırılma yaşanmıyor bu hatta. Eğer kırılırsa 7'nin üzerinde bir deprem bizi bekliyor.
BÖLGEDEKİ DEPREMLER BİRBİRİNİ TETİKLEYEBİLİR
Kuzey bölgesinde ise 1912 ve 1999 depremi var. 1509 yılında da bir deprem oluyor ve çok sayıda kişi ölüyor. 1509 depremini bekliyoruz. 500 yıl önce olmuş ve tekrar olacak. Depremler birbirlerini tetikleyebilir.
KIYILAR MUTLAKA AYAKTA KALMALI
Esas odaklandığımız deprem burası. Kıyıların mutlaka ayakta kalması gerekiyor. Tahliye açısından burası çok önemli.
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