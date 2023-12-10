İstanbul depremi için büyüklük verdi! Uzman isim o bölgeyi işaret ederek uyardı: Kıyılar kesinlikle ayakta kalmalı yoksa...

Marmara'da beklenen büyük depreme yönelik farklı tahminler yapılırken Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Marmara'da olan suskun fay hatlarına değinen Öztürk, kırılması beklenen fay hatlarına dikkat çekti. Öztürk bölgede 7.5 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini de duyururken kıyılara ilişkin flaş bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...