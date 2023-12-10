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Filistinliler İsraillilere toprak sattı mı? Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e yanıt: Söyledikleri hikaye

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Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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Filistinliler İsraillilere toprak sattı mı? Murat Bardakçı’dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör’e yanıt: Söyledikleri hikaye

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasını Tarihçi Murat Bardakçı yorumladı. Bardakçı iki ismin de arkadaşı olduğunu ifade ederken "İkisi de benim arkadaşım ama söyledikleri hikaye." dedi. Bardakçı ayrıca olayın arka planını da paylaştı. İşte detaylar...

Tarihçi Murat Bardakçı, katıldığı bir programda Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddialarına yanıt verdi.

"SÖYLEDİKLERİ HİKAYE"

"İkisi de benim arkadaşım ama söyledikleri hikaye." diyen Bardakçı, "Bizim insanlarımız bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür." ifadesini kullandı.

"TOPRAK SATIŞI YÜZDE 6'YI ANCAK BULDU"

Toprak satışının 1948'e kadar yüzde 6'yı ancak bulduğunu söyleyen Bardakçı, çoğunun da Lübnanlı aileler olduğunu kaydetti.

HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEK..."

Hamas'a "terör örgütü" diyenlere yanıt veren Bardakçı, "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne bile, Kuvayi Milliye'ye bile terör örgütü demekle eş değerdir." diye konuştu.

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