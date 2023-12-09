İYİ Parti’nin Ankara adayı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş mi? A Haber’in edindiği bilgiye göre…

İYİ Parti, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile milliyetçi oyları hedefliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul için ise aklında iki isim olduğu ve önümüzdeki günlerde bu isimlerle tek tek görüşeceği belirtiliyor.