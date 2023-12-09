İYİ Parti’nin Ankara adayı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş mi? A Haber’in edindiği bilgiye göre…
CHP'ye ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti'de gözler Ankara ve İstanbul adaylarına çevrildi. A Haber'in, İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre Ankara'da Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş'in ismi öne çıktı. Detayları İlter Yeşiltaş aktardı.
CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'de kulisler hareketlendi.
Ankara ve İstanbul'da kimin aday olacağı merak konusu oldu.
A Haber'in parti kulislerinden edindiği bilgiye göre Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş'in ismi öne çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener belediye başkana adaylarını tek tek açıklıyor.
Gözler ise Ankara ve İstanbul adaylarına çevrildi. Parti kulislerinde Ankara adaylığı için Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'İn ismi geçiyor.
Akşener'in A Takımı'nda da olan Türkeş, Türk dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı görevini yapıyor.
İYİ Parti, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile milliyetçi oyları hedefliyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul için ise aklında iki isim olduğu ve önümüzdeki günlerde bu isimlerle tek tek görüşeceği belirtiliyor.
Kulislerde, İYİ Parti'nin İstanbul'da ses getirecek bir ismi aday göstereceği konuşuluyor.
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