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Sadece pasaport ile Yunan adalarına gidilebilecek mi? Vize gerekecek mi? A Haber muhabiri Manolis Kostidis detayları anlattı

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 23:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını söyledi. A Haber muhabiri Manolis Kostidis detayları anlattı.
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