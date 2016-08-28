08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adil Öksüz'ün arkadaşı Prof. Dr. Akgül tutuklandı

Adil Öksüz'ün arkadaşı Prof. Dr. Akgül tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2016 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
ABONE OL
Adil Öksüz’ün arkadaşı Prof. Dr. Akgül tutuklandı

Sakarya'da soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Akyazı Kaymakamı Ballı ile FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün arkadaşı eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akgül tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA