İstanbul’u yedi bitirdi! Ulaşımda bakım yok arıza çok! Vatandaşlar İmamoğlu’na isyan etti: 3 günde bir tramvay bozuluyor

"3 GÜNDE 1 TRAMVAY BOZULUYOR"

Otobüs bekleyen vatandaşlardan Mehmet Aydoğan, "Görüyorsun halimizi. Buz gibi hava, soğuk. İnsanlar burada perişan. Yağmurun altındayız. Üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'de yetişiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor. Tamam araba geldi ücretsiz ama üç-beş tane gönder de millet perişan olmasın. Binip gidelim evimize. Çocuğumuz evde bekliyor. Soğuğun altında beklemek zorunda mıyız? Çalışıyoruz akşama kadar. Mücadele veriyoruz ekmek parası için" dedi.