İstanbul'u yedi bitirdi! Ulaşımda bakım yok arıza çok! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti: 3 günde bir tramvay bozuluyor
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Ulaşımda skandalların ardı arkası kesilmezken, bu kez de Tramvay'da arıza yaşandı. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Duruma isyan eden vatandaşlardan Aydoğan, "Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor." dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.
HİZMET YOK ARIZA ÇOK!
Son dönemde kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İBB ait bir İETT otobüslarinin bu seferde Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi.
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Ayvansaray-Silahtarağa İstasyonları arasında seferler yapılamadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılmaktadır" denildi.
Arıza nedeniyle, Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi İstasyonları arasında seferler ücretsiz olarak İETT otobüsleriyle yapılıyor.
"3 GÜNDE 1 TRAMVAY BOZULUYOR"
Otobüs bekleyen vatandaşlardan Mehmet Aydoğan, "Görüyorsun halimizi. Buz gibi hava, soğuk. İnsanlar burada perişan. Yağmurun altındayız. Üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'de yetişiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor. Tamam araba geldi ücretsiz ama üç-beş tane gönder de millet perişan olmasın. Binip gidelim evimize. Çocuğumuz evde bekliyor. Soğuğun altında beklemek zorunda mıyız? Çalışıyoruz akşama kadar. Mücadele veriyoruz ekmek parası için" dedi.
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