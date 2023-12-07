İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası CHP yandaşı Sözcü TV'de kapışma! Deniz Zeyrek ile Oktay Vural tartıştı: Buraya kavga etmeye gelmişsiniz
İYİ Parti yerel seçimlere yönelik CHP'ye ittifak kapısını kapatırken Meral Akşener dün yaptığı açıklamalarda "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası CHP medyası da İYİ Parti'ye yönelik harekete geçerken, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuk oldu. Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, Vural'ın konuşmasını sık sık keserken "Siz buraya kavga etmeye gelmişsiniz" diyerek Vural'ı protesto ettiğini ifade etti. Zeyrek'in uzun süre telefonuyla oynayıp Vural'ı dinlememesi dikkat çekti. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapan ve büyük bir hezimete uğrayan İYİ Parti, yerel seçimlerde her ilde ayrı adayla seçime gireceğini duyurdu.
"AYRI ADAYLA GİRECEĞİZ"
İYİ Parti'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu "İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadeleriyle seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.
ÖZEL'DEN AKŞENER'E REST
Seçimlere 'müstakil' girme kararı alan İYİ Parti'yi 'eski dost' olarak tanımlayan Özgür Özel, "Eski dosttan düşman olmaz! İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti İYİ insanların partisidir, çağdaş insanların partisidir" dedi.
Bu sözlerin ardından "Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" diyerek Akşener'e "ittifak yoksa toplumsal taban var" resti çekti.
Özel'in bu çıkışı sonrası gözler bugün İYİ Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'na çevrilmişti.
"BÜYÜKŞEHİRLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ BAŞARISIZ"
Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkarmak istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cesaretsizlikleri nedeniyle "korkaklar" diyerek suçlamıştı.
Akşener yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil her ilde ayrı aday kararı almalarının ardından bu isimlere de sert sözlerle yüklendi.
Akşener yaptığı açıklamada "Büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a göndermede bulunurken "Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." ifadelerini kullandı.
"İTTİFAK MANDA VE HİMAYE TUZAĞI"
Akşener ittifaka yönelik yaptığı açıklamada ise "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz." dedi.
CHP MEDYASININ HEDEFİ İYİ PARTİ
İYİ Parti'nin bu tavrı sonrası CHP medyası hemen harekete geçerek İYİ Parti'yi hedef almaya başladı. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuk olurken Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek ile tartıştı.
"SİYASİ YORUM YAPIYORSUN"
İttifak konusunda ilkeli davranacaklarını söyleyen Vural, ilkesiz bir siyaset yapmayacakları ifade etti. Bu açıklamalar sonrası Deniz Zeyrek'in sorduğu sorularla tansiyon yükselirken, Vural Zeyrek'i gazetecilik yerine siyasi yorum yapmakla suçladı.
"SİZ BURAYA KAVGA ETMEYE GELMİŞSİNİZ"
Bu gelişme sonrası ise Zeyrek, Vural'ı protesto ettiğini ve soru sormayacağını belirtirken "Siz buraya kavga etmeye gelmişsiniz" ifadelerini kullandı. Zeyrek'in uzun süre boyunca Vural'ın açıklamalarını dinlemeyerek telefonuyla oynadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
Deniz Zeyrek ayrıca Vural'a yönelik "Sizle kavga etme derdim yok umrumda değilsiniz." ifadelerini kullandı.
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