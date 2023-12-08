09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Finansal istikrarda emin adımlarla...

Bakan Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Finansal istikrarda emin adımlarla...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2023
ABONE OL
Bakan Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Finansal istikrarda emin adımlarla...

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Türkiye ve küresel ekonomik görünümün ele alındığı toplantıda finansal istikrarın bütüncül bir yaklaşımla korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği aktarıldı.

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komitenin, fiyat istikrarına yönelik atılan adımların etkilerini değerlendirdiği kaydedildi.

Türkiye ve küresel ekonomik görünümün ele alındığı toplantıda, ülkenin bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği, sektörel düzeyde atılması gereken adımların istişare edildiği belirtildi.

Büyümede başlayan yeniden dengelenme sürecinin, cari açıktaki düşüşün ve beklentilerdeki iyileşmenin makro finansal riskleri önemli ölçüde azalttığının gözlemlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası rezervlerimizdeki güçlü artışın ve risk primimizdeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiği vurgulanmıştır. Mevduat ve kredi piyasalarına ilişkin genel görünüm değerlendirilmiş olup, önümüzdeki döneme ilişkin politika çerçevesi müzakere edilmiştir. Komite, sürdürülebilir yüksek büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürecektir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA