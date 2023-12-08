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İsrail zulmü altında 9. cuma | Gözler yine Mescidi Aksa’da! A Haber bölgede

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Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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İsrail zulmü altında 9. cuma | Gözler yine Mescidi Aksa’da! A Haber bölgede

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’deki katliamı sürerken her hafta zulmün sürdüğü Mescid-i Aksa’da soykırımın gölgesinde 9. cuma yaşanıyor.  Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa etrafında etten duvar örüyor. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gidenler içeri alınmıyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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Kudüs'te her cuma aynı zulüm. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gidenler içeri alınmıyor. İsrail güçleri Mescid-i Aksa çevresinde etten duvar örüyor. İsrail askerleri Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlıyor.

Cuma namazına giden Filistinlilere gazla müdahale ediliyor. Cuma namazına katılmak isteyenler gözaltına alınıyor. Kimyasal sıvı dolan TOMA ile ellerinde sadece seccade olan Müslümanlar hedef alınıyor. Gaz ve ses bombaları ateşleniyor. Zaman zaman plastik mermiler de kullanılıyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

11.35 itibarıyla yaşananlar: Şu anda Mescid-i Aksa'nın girişi olan Arslanlı Kapı'nın önündeyiz. Savaşın 63. günü yaşanıyor. Savaş başladığından beri 9. cuma yaşanıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa oldukça sıkıntılı günler geçiriyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte süreç daha sertleşti. Cuma günü olmadığı zaman burada kimse olmuyor. Diğer günlerde bu kapı boş oluyor ve içeride güvenlik önlemleri alıyorlar. Cuma günleri buraya etten bir duçar örüyorlar.

Burası olayların yaşandığı Kanuni Sultan Süleyman Caddesi. Bu bölgede Müslüman mahalleri yer alıyor. Burada insanlar ellerinde seccade ile namaz geliyor. Burada kontrol noktası oluşturan sözde İsrail güçleri insanları durduruyor.

İnsanların üstlerini arıyorlar ve keyiflerine göre insanları içeri almıyorlar. Yaşları ileri seviye olan Müslümanların geçmesine izin veriyorlar ancak gençlerin içeri girmesine izin vermiyorlar.

Şu anda sözde İsrail güçleri biber gazlarını ve ses bombalarını hazırlamış durumdalar. Burada yine o kötü kokuyu yayan insanların nefesini kesen TOMA yine bu bölgede ve Müslümanları hedef alıyor. Burada Müslümanlara saldırmaya ve zulme etmeye devam ediyorlar.

İsrail zulmü altında 9. Cuma İSRAİL ZULMÜ ALTINDA 9. CUMA
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