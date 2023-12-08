İsrail zulmü altında 9. cuma | Gözler yine Mescidi Aksa’da! A Haber bölgede

11.35 itibarıyla yaşananlar: Şu anda Mescid-i Aksa'nın girişi olan Arslanlı Kapı'nın önündeyiz. Savaşın 63. günü yaşanıyor. Savaş başladığından beri 9. cuma yaşanıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa oldukça sıkıntılı günler geçiriyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte süreç daha sertleşti. Cuma günü olmadığı zaman burada kimse olmuyor. Diğer günlerde bu kapı boş oluyor ve içeride güvenlik önlemleri alıyorlar. Cuma günleri buraya etten bir duçar örüyorlar.