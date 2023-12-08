Cumhur İttifakı yerel seçimlere tam gaz! Başkan Erdoğan: Bu hafta içinde neticeye varacağız 15 Aralık sonrası adaylar açıklanır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken yerel seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan "Bütün konuları arkadaşlarımız görüşüyor. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a yaptığı ziyaretin ardından dönüş yolculuğunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan yaklaşan yerel seçimlere ilişkin MHP ile yapılacak olan ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?
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"BU HAFTA İÇİNDE NETİCEYE VARACAĞIZ"
2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.
BUGÜNE KADAR 8 TOPLANTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yerel seçimde işbirliği çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan heyet, bugüne kadar 8 toplantı yaptı.
2 toplantı yaparak süreci tamamlamayı planlayan heyetler, böylece işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri netleştirmiş olacak.
MHP LİDERİ BAHÇELİ: BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINDA ORTAK ADAY
İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" ifadesini kullandı.
AK PARTİ'YLE HOŞGÖRÜ VE DAYANIŞMA
Bahçeli ayrıca yaptığı açıklamada "Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti'yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye'nin önünü açacak" dedi.
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