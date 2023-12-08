Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu’yi kabul etti

Başkan Erdoğan, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'teki konuşmasının ardından Osmani-Sadriu ile görüşme yaptı.

Başkan Erdoğan ve Osmani-Sadriu arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.