08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile İstanbul'da görüştü. İki lider arasındaki temas basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Başkan Erdoğan, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'teki konuşmasının ardından Osmani-Sadriu ile görüşme yaptı.

Başkan Erdoğan ve Osmani-Sadriu arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan’dan Yunanistan dönüşü flaş açıklamalar ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN DÖNÜŞÜ FLAŞ AÇIKLAMALAR
Marmaray vatandaşın emrine amade MARMARAY VATANDAŞIN EMRİNE AMADE
Gazze’de adil bir barışın kaybedeni olmaz "GAZZE'DE ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA