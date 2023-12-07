CHP yandaşı Fatih Portakal'dan canlı yayında rest: Muharrem İnce İzmir adayı olursa oy vermem!
Türkiye, kritik öneme sahip yerel seçimlere giderayak, bir yandan CHP'de yaşanan kaosu takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP fondaşı İsmail Saymaz'ın söz konusu Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce görüşmesinde, İnce'ye İzmir adaylığı teklif edildiğini iddia etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP yandaşı Fatih Portakal, iddialara ilişkin "Kendisine güvenmiyorum. Oy vermem" ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan muhalefette yerel seçimlere giderayak çalkantalı süreç bitmek bilmiyor.
Yerel seçimler öncesi partilerin hangi şehirlerde, hangi adayları çıkaracağı merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel en çok merak edilen illerden bir tanesi olan İzmir'de, Tunç Soyer'i aday göstermeyeceğinin sinyallerini vermişti.
CHP YANDAŞINDAN BOMBA İNCE İDDİASI
Tam da gündem İzmir iken CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Saymaz, CHP'nin İnce'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için teklif götürdüğünü söyledi.
İnce'nin iddiaları doğruladığını söyleyen Saymaz, "İnce, 'ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım' dedi" diye konuştu. Saymaz'ın iddiasına göre İnce, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi"
CHP'DEN IŞIK HIZINDA AÇIKLAMA!
Saymaz'ın İnce iddiası gündemde konuşulurken CHP'den ışık hızıyla bir açıklama geldi. Partinin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Görüşme olağan ancak adaylık konusu Parti Meclisi'nin yetkisinde" dedi.
Görüşmenin olağan olduğunu söyleyen Günaydın, "Ancak orada herhangi bir il büyükşehir belediye başkanlığı konusu geçemez. Geçmemiştir. Her ikisini de tanırım, çünkü mesele Parti Meclisi'nin görev ve yetki alanındadır." ifadelerini kullandı.
FATİH PORTAKAL'DAN CHP'YE 'İZMİR' RESTİ: OY VERMEM
Gelişmeleri Sözcü TV canlı yayınında değerlendiren CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, İzmir seçmeni olarak bahse konu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'ye oy vermeyeceğini söyledi.
Portakal, "Muharrem Bey, olmayan şeyleri söyleyen bir insan, kendisine güvenmiyorum" dedi.
Portakal konuya ilişkin şunları söyledi:
"İsmail Saymaz Muharrem İnce için İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığında adı geçiyor dedi. Muharrem Bey İzmir'den aday gösterilsin, ben İzmir seçmeniyim oy vermem. Güvenmiyorum çünkü kendisine bunu hep söyledim. Mesajlarımda bile var. Olmayan bir şeyi söyleyen birine oy vermem. Size bir soru. Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığına oynamış, parti liderliği yapmış biri olarak bu teklifi kabul eder mi?"
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