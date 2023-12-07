Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den olası Marmara Depremi açıklaması: Hazırlıklar tamam 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız

Bunlar arasında 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm.

Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun için de büyük çaba içindeyiz. İstanbul gibi göz bebeğimiz bir şehri depreme hazırlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.