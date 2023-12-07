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FETÖ’nün ‘emniyet mahrem imamı’ Ankara’da enselendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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FETÖ’nün ‘emniyet mahrem imamı’ Ankara’da enselendi

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıldır aranan “emniyet mahrem imamı” B.B, düzenlenen operasyonla Ankara’da saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ mensubu olan ve 6 yıldır aranan Emniyet Mahrem İmamı Bünyamin Bulut'un saklandığı adres tespit edildi.

Polis Akademisi 1997 devrelerinden sorumlu öğretmen olduğu öğrenilen Bulut, Sincan ilçesinde yakalandı. Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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