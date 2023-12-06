Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e "yasa dışı yerleşim" tepkisi
Son dakika | Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.
"İSRAİL'İN YASADIŞI YERLEŞİMLERİ GENİŞLETMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "İsrail makamlarının, bir yandan Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.
"KALICI BARIŞ ZEMİNİNE CİDDİ ZARAR VERMEKTE"
İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bildiren Dışişleri, "İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail'in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir. İsrail'in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir." cümlelerine yer verdi.
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