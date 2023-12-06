Başkan Erdoğan ile Emmanuel Macron'dan Gazze sohbeti: Endişelerim var
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de bir araya geldiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Başkan Erdoğan'a Gazze konusundaki endişelerini dile getiren Macron, Erdoğan'dan "Türkiye ve Fransa pek çok alanda çalışabilir." şeklinde yanıt aldı. İşte detaylar...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de bir araya geldiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medyada paylaştı.
MACRON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Macron, X hesabında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde konferans çerçevesinde düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'nde, devlet liderleriyle yaptığı sohbetlerin kolaj görüntülerine yer verdi.
Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı ile ayaküstü bir süre sohbet ettiği görülürken iki lider arasındaki diyalog kameraya yansıdı.
MACRON İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG
Macron'a "Moralin yerinde mi?" diye soran Erdoğan, "Yerinde. (Gazze'deki) Durumdan endişe duyuyorum." yanıtını aldı. İnsani yardım için ortak hareket edebileceklerini söyleyen Macron'a, Erdoğan'dan "Türkiye ve Fransa pek çok alanda çalışabilir." şeklinde karşılık geldi.
Başkan Erdoğan'a bölgede insani konularda birlikte hareket etmeyi teklif eden Macron'un, birlikte yapılabilecek işler konusunda olumlu cevap verdiği görülüyor. Erdoğan ve Macron, sohbetlerinin sonunda birbirlerini sarılarak uğurladı.
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