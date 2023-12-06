Başkan Erdoğan ile Emmanuel Macron’dan Gazze sohbeti: Endişelerim var

MACRON İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Macron'a "Moralin yerinde mi?" diye soran Erdoğan, "Yerinde. (Gazze'deki) Durumdan endişe duyuyorum." yanıtını aldı. İnsani yardım için ortak hareket edebileceklerini söyleyen Macron'a, Erdoğan'dan "Türkiye ve Fransa pek çok alanda çalışabilir." şeklinde karşılık geldi.