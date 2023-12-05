Trol hesaplar hakkında karar alındı! Algı ve tetikçilik yapanlara haddini bildirecek iddianame kabul edildi

"DÜRBÜNE BIÇAK'A BİR ŞEY DEMEDİM LAZERE Mİ YASAK DİYON"

Hikmet Kemal Köse'nin 07.07.2023 tarihinde gerçekleştirdiği şu diyalog da soruşturma dosyasına yansıdı:

"-Dürbüne bıçak'a bir şey demedim lazere mi yasak diyon,

-Reis yani nerden aldin?

-Sen yaptın reis ya

-500 TL reis AŞTİ'den aldım

-Lazer mi?

-10 km gidiyor

-İslam olmasın

-Yok, ya budist ya hristiyan

-Reis karıştırmak gibi değil yanlış anlama beni ilgilendirmez sadece terörist olma diye

-İmkanı yok

-İslamdan nefret ediyorum reis

-Çok kötü

-2020de karar verdim"

"SADECE KORKUTMAK LAZIM BIÇAK VAR AMA SİLAH GÜZEL OLURDU"

Hikmet Kemal Köse'nin 05.09.2023 tarihinde yaptığı yazışmalarda işe şu konuşmalar dikkat çekti:

"-Reis şimdi sadece korkutmak lazım bıçak var ama silah güzel olurdu

-Reis no problem

-Eos adamsin sadece silah yaninda olsun

-Reis öldür de öldürelim sıkıntı yok

-Reis bunları hallederiz problem değil savcı adliye bizde problem değil anladıkları dil silah ise no problem ona da hakimiz. Onların yanlarına ben ve kendi dostlarım giderim. Sen asla gelme bizimle telefonla da konuşma artık nasıl ayarlarsın sana kalmış."

"KIZILAY'DA ARAP KANIYLA DUŞ ALACAZ"

Hikmet Kemal Köse'nin 09.09.2023 tarihinde yaptığı yazışmalarda ise tehditlerle dolu şu satırlar dikkat çekti:

"-Bunlar bu ülkeyi milyonlarca doldurdu iç savaş çıkacak

-Bence bilerekten yaptılar öyle

-İran'ı s*keriz, araplar zaten s*ktiklerim Türk milletini ayağa kaldıracağım merak etme,

-Bok gibi buyuyolar

-Kızılay'da arap kanıyla duş alacaz"

"GÜZEL PROPAGANDA ÇIKARIRIZ"

Şüpheli Efe Emirhan Konaşoğlu ile bir başka kişi arasında geçen konuşmada provokatörlüğün boyutunu gözler önüne serdi. İşte Şüpheli Efe Emirhan Konaşoğlu'nun dijital materyallerine yansıyan konuşmalardan bazıları şu şekilde:

15/09/2023 tarihinde şüpheli ile "La Turqie Kemaliste" sosyal medya kullanıcısı ile yapılan yazışmalarda;

"Şüpheli: buyrun

La Turqie Kemaliste: Suriyeliler düğün yaptı güzel propaganda çıkarırız."

ŞÜPHELİ FURKAN ÖZBEK'İN "TÜRKİYE İÇ SAVAŞI" BAŞLIKLI İLETİSİ

Furkan Özbek'in ise dijital materyallerine yansıyan konuşmalar şu şekilde:

"08/05/2023 tarihinde Zübeyir HANCIOĞLU ve İbrahim ÖZBEK isimli şahıslarla yapılan yazışmalar:

08/05/2022 tarihli üzerinde yanan ateş Türk bayrağı ve savaş görseli bulunan "Türkiye İç Savaşı" başlıklı iletide; Türkiye İç Savaşı - veya Büyük Vatan Müdafaası 18 Haziran 2023-10 Kasım 2037 tarihleri arasında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın radikal kararları ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesiyle birlikte mülteciler kürtler erdoğancılar ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaştır. Savaşa dolaylı yoldan Yunanistan Amerika Rusya Azerbaycan İran ve ypg örgütü de dahil olmuştur. "