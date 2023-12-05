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Son dakika: PKK'da çözülmeler sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Son dakika: PKK’da çözülmeler sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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