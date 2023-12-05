Katar’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı! Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e ayar, Başkan Erdoğan’a resmi tören

Katar'a geçtiğimiz günlerde giden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Katar ziyareti sırasında havalimanında hiçbir Katarlı üst düzey yetkili tarafından karşılanmayıp yarım saat boyunca kapıda bekletilmesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.