Katar’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan rüzgarı! Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e ayar, Başkan Erdoğan'a resmi tören
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin resmi davetlisi olarak dün Doha'ya geldi. Başkan Erdoğan, büyük bir törenle ve üst düzey isimler tarafından karşılanırken, akıllara Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Katar ziyareti geldi. Steinmeier'in Katar ziyareti sırasında havalimanında hiçbir Katarlı üst düzey yetkili tarafından karşılanmaması ve yarım saat uçak kapısında bekletilmesi yankı uyandırmıştı.
Katar'a geçtiğimiz günlerde giden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Katar ziyareti sırasında havalimanında hiçbir Katarlı üst düzey yetkili tarafından karşılanmayıp yarım saat boyunca kapıda bekletilmesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti kapsamında gittiği Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.
Daha sonra Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Al Sani başkanlığındaki heyetler, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katıldı.
Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
2 FARKLI TARİFE
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'nda kendisini kimse karşılamayınca yarım saat uçak kapısında beklemişti.
Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu
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