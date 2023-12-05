KKTC "Neriman'ın evi"ne kamera yerleştirdi! Rum kesimi ortalığı ayağa kaldırdı



*Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis haftasonu kamera takılan Neriman'ın evini görmeye gitti.

DUBAİ'DE GUTERRES'İ YAKALADI

Rum lider Hristodulidis Cuma günü Dubai'deki küresel ısınma zirvesinde BM Genel Sekreteri ile ayak üstü görüştü ve kamerayı şikâyet etti. Hafta sonu Dubai dönüşünde istihbarat şefi, ordu komutanını ve kalabalık bir medya grubunu yanına alarak sınıra giden Hristodulidis, Türk nöbet yerinin karşısındaki Rum mevziini ziyaret etti, bölgede yaşayan Rum mahalleliye, "Korkmayın, Türklere karşı önlemler alıyoruz" dedi. Medyaya verdiği demeçte ise Rum mahallelinin büyük tedirginlik yaşadığını, geceleri rahatsız olduğunu söyledi. Karşı tedbirler almayı planladıklarını belirten Rum lider, kamerayı sınır ihlali diye niteledi, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin daha da kötüleşeceğini savundu.