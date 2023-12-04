İstanbullunun ulaşım çilesi dinmezken Ekrem İmamoğlu'ndan komik çıkış: Arıza sayısında inanılmaz düşüş yaşattık
İstanbullular her geçen dakika bir İETT otobüsü daha arızalır ya da yanarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu konuda üç maymunu oynamaya devam ediyor. İBB yönetimi otobüs bakımlarını CHP'li Özgür Karabat'ın müşavirliğini yaptığı firmaya verirken, yaşanan sorunlar her geçen gün arttı. İstanbul'da toplu taşıma artık kronik bir sorun haline gelirken Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "Arıza sayısında inanılmaz düşüş yaşattık" dedi. İşte detaylar...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri ulaşım konusunda İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.
İSTANBULLU YEREL SEÇİMİ BEKLİYOR
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
İETT BAKIMLARINI YANDAŞINA TESLİM ETTİ
Şehir genelinde yaşanan İETT ve metrobüs arızaları İstanbulluların artık isyan ettirirken İmamoğlu'nun otobüs bakım ihalelerini yandaşı CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye vermesi gündemden düşmedi.
HER GÜN SAYISIZ ARAÇ ARIZASI
Şirket İBB'den 14 ihaleyle servet değerinde bir kazanç elde etti. Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca toplu taşıma aracı arızalanarak yolda kaldı.
İSTANBUL'UN KRONİK SORUNU
Bu duruma rağmen CHP'li İBB ulaşım sistemini düzeltmek adına hiçbir adım atmadı. İstanbullular otobüs ittirme, yanan metrobüsü söndürme, yolda kalan metroda tünel içinde yürüme konusunda uzman oldu.
"ARIZA SAYISINDA İNANILMAZ DÜŞÜŞ YAŞANDI"
Buna rağmen Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında "İETT otobüsleri arıza yapıyor ama arıza yapmayan araç olmaz. Arıza sayısında inanılmaz düşüş yaşattık." ifadelerini kullandı.
"ELİNİZE YÜZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ"
İmamoğlu'nun bu tavrı sosyal medyada tepki çekerken vatandaşlar sosyal medyadan İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
Kullanıcılar "İETT hatlarınız, sefer saatlerine uymamaları, yetersiz seferler yüzünden bol bol oy kaybettiniz haberiniz olsun!", "İptal olan iett seferleri yüzünden çocuklarimız okula geç kalıyor... Devamsızlıktan kalacaklar, belediyeciliği elinize yüzünüze bulaştırdınız. Ne yüzle insanların karşısına çıkip oy isteyeceksin." gibi yorumlarlar İmamoğlu'na yüklendi.
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