İstanbullunun ulaşım çilesi dinmezken Ekrem İmamoğlu’ndan komik çıkış: Arıza sayısında inanılmaz düşüş yaşattık

HER GÜN SAYISIZ ARAÇ ARIZASI

Şirket İBB'den 14 ihaleyle servet değerinde bir kazanç elde etti. Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca toplu taşıma aracı arızalanarak yolda kaldı.