İYİ Parti'de GİK toplanıyor! CHP ile ittifak sürecek mi? Akşener'in açıklaması sonrası gözler bu toplantıda...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP'ye ittifak kapılarını tamamen kapatan İYİ Parti, Özgür Özel'in yaptığı ziyaret sonrası yeniden masaya oturabilir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı konuşmada ittifakla ilgili durumu Genel İdare Kurulu ile yeniden görüşeceğini söylerken kapıyı araladı. İYİ Parti'de ittifak kararının verileceği GİK toplantısı 4 Aralık'ta yapılacak. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde övgülerde bulunduğu Kılıçdaroğlu'nu seçimlerden sonra sert sözlerle eleştirdi.
AKŞENER GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Akşener, Bay Kemal'i nefsine yenik düşmekle suçlarken yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. Ancak CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği Akşener'in fikrini sorgulamaya itti.
İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN TAM SAHA PRES
HEDEP ve İYİ Parti'ye yanlayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi Akşener'in kapısını çalarkenittifak konusunda da baskıyı arttırdı.
"ÖZEL" ZİYARET
İmamoğlu, Akşener'i telefon yağmuruna tutarken Özgür Özel de Mansur Yavaş'ı Akşener'e göndererek ittifak için ilk adımları attı. Özel sonrasında geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'in misafiri oldu.
İKİ İSİM BULUŞTU
Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtildi. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Özgür Özel, Meral Akşener'den randevu talep ettiklerini belirterek, "Sağ olsunlar, en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi, heyetleriyle birlikte ağırladılar." dedi.
"İTTİFAK İHTİMALİNİ SORDUK"
Görüşmede çok önemli değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:
"Ama ziyaretimizin özü ve özeti şuydu; İYİ Partinin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir Genel İdare Kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girmeleri noktasında bir irade beyanları, alınmış bir kararları vardı. Biz bu ziyaretimizde, bu karara saygılı olduğumuzu o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil, ancak yerel seçimlerde, daha önce de ifade etmiştim, Sayın Genel Başkan'ıma da ifade ettim, 'ittifak' kelimesi yoruldu, 'ittifak' kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz, İYİ Partiye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirilip, geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın Genel Başkan'ımızdan bu konuda bir cevap aldık. Ben sözü burada sonlandırıyorum ve nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum."
"GİK'E SORACAĞIZ"
Meral Akşener de ilk olarak Özgür Özel'e genel başkanlığının hayırlı olması dileğinde bulundu.
"Sayın Özel'in söyledikleri doğrudur. O, konuyu anlattı." ifadesini kullanan Akşener, şu değerlendirmede bulundu:
"Bizim bir kararımız var, 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu, Genel İdare Kurulunda tekrar bizim, 'iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir miyiz?' sorusunu, 'acaba tekrar Genel İdare Kuruluna tekrar bu soruyu götürebilir misiniz?', özü bu, esasında özetlersek. Biz de arkadaşlarımızla, kendilerinin yanında da konuştuk. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, O zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur."
Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti'nin ittifak konusunda ne karar vereceğine merak edilirken gözler pazartesi günü düzenlenecek GİK toplantısına çevrildi.
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