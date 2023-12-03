İYİ Parti’de GİK toplanıyor! CHP ile ittifak sürecek mi? Akşener’in açıklaması sonrası gözler bu toplantıda...

Özgür Özel, Meral Akşener'den randevu talep ettiklerini belirterek, "Sağ olsunlar, en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi, heyetleriyle birlikte ağırladılar." dedi.

"İTTİFAK İHTİMALİNİ SORDUK"

Görüşmede çok önemli değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Ama ziyaretimizin özü ve özeti şuydu; İYİ Partinin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir Genel İdare Kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girmeleri noktasında bir irade beyanları, alınmış bir kararları vardı. Biz bu ziyaretimizde, bu karara saygılı olduğumuzu o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil, ancak yerel seçimlerde, daha önce de ifade etmiştim, Sayın Genel Başkan'ıma da ifade ettim, 'ittifak' kelimesi yoruldu, 'ittifak' kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz, İYİ Partiye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirilip, geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın Genel Başkan'ımızdan bu konuda bir cevap aldık. Ben sözü burada sonlandırıyorum ve nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum."