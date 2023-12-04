Cumhur yol haritasını çizdi! Hedef 81 ilin tamamını kazanmak

AK Parti MHP heyetleri ittifak görüşmesi bugün 9'ncu toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Heyet üyeleri başkent başta olmak üzere 31 Büyükşehir ile Edirne'den Kars'a il ve ilçeler hatta beldeler bazında kapsamlı bir çalışma hazırladı. 2019'da kılpayı kaybedilen illerde aynı sorunun yaşanmaması için titiz davranıldı.