Cumhur yol haritasını çizdi! Hedef 81 ilin tamamını kazanmak
Cumhur İttifakı 31 Mart 2024 yerel seçimleri için yol haritasını çizdi. AK Parti ve MHP heyetleri bugün rötuşlar için bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin geçen haftaki görüşmesinin ardından yaptıkları protokol metni üzerinde kazanacak adaylar için özel bir çalışma yürütülecek.
AK Parti MHP heyetleri ittifak görüşmesi bugün 9'ncu toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Heyetler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçen haftaki görüşmesinin ardından yaptıkları protokol metni üzerinde kazanacak adaylar için özel bir çalışma yürütecek.
KIL PAYI KAYBEDİLEN İLLERE ÖZEL ÇALIŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği heyetler 2019 yerel seçimlerine benzer bir çalışma ile yola çıkarak 8 görüşmeyi geride bıraktı.
AK Parti MHP heyetleri ittifak görüşmesi bugün 9'ncu toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Heyet üyeleri başkent başta olmak üzere 31 Büyükşehir ile Edirne'den Kars'a il ve ilçeler hatta beldeler bazında kapsamlı bir çalışma hazırladı. 2019'da kılpayı kaybedilen illerde aynı sorunun yaşanmaması için titiz davranıldı.
KOMİSYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti aday belirlemede aday başvurusu temayül yoklamaları ve anketlerin ardından dördüncü aşamaya geçti.
AK Parti'de aday adayları başvurusu MYK' da karara bağlandı. AK Parti'de aday belirleme Komisyonu Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Komisyonda Seçim işleri, Yerel Yönetimler, Teşkilat ve Medya Tanıtım Başkanlığı ile kadın kolları ve gençlik kolları yer alacak.
KÜLLİYEDEKİ YEREL SEÇİM ZİRVESİNDE ADAYLAR KONUŞULDU
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmelerinde özellikle Ankara ve İstanbul adayları üzerine yoğunlaşmışlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kendisine sunulan aday adayları isimleri üzerinde bir çalışma yapmış bunu da Devlet Bahçeliye anlatmıştı.
'Sizce kimi aday çıkarılmalıyız, hangi isim MHP'de karşılığı nedir oy alabilir miyiz?' şeklinde sorular sorduğu öğrenebildi. İki lider kazanacak adaylar için fikir alışverişinde bulunmuştu.
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