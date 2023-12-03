Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Çalışmalarımız aralıksız devam edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımında "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
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