Başkan Erdoğan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Çalışmalarımız aralıksız devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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