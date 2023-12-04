Kırmızı kategoride aranan Rodi Hayri kod adlı Orhan Elma etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Bakan Ali Yerlikaya, teröristin talimatını verdiği eylemlerin, "Şırnak'ın İdil ilçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019'da Astsubay Çavuş Mehmet Yalçın'ın yaralanması", "İdil kırsalında 9 Aralık 2019'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Jandarma 5. Kademe Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması", "İdil kırsalında 4 Mayıs 2019'da Oyalı-Karalar yolunda araç içerisinde 2 kişinin şehit edilmesi" ile "İdil'in Çığır köyünde 24 Nisan 2023'de 3 kişiye yönelik silahlı saldırı olayında bir kişinin şehit edilmesi ve 2'sinin yaralanması" olduğunun tespit edildiğini belirtti.