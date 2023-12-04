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CHP'li belediyeler batma noktasında! Kasalar boşaldı maaşlar yatmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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CHP’li belediyeler batma noktasında! Kasalar boşaldı maaşlar yatmadı

CHP yönetiminde olan sahil bölgelerindeki belediyeler, her yıl milyonlarca turisti ağırlamasına rağmen bütçe beceriksizliği yüzünden adeta çöktü. Balıkesir Edremit'te memur ve işçiler 6 aydır maaşlarını eksik ya da parça parça aldığı için kiralarını dahi ödeyemez duruma geldi.

Balıkesir'in CHP'li Ayvalık, Erdek ve Edremit belediyelerinde çalışan memur ve işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları ortaya çıktı. Evlerini geçindiremeyen ve kiralarını ödeyemeyen işçiler kabus gibi günler yaşıyor.

Balıkesir'de, milyonlarca turisti ağırlayan sahil bölgelerindeki CHP'li belediyelerde bütçeyi yönetememekten kaynaklanan maaş sorunları yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda Erdek ve Ayvalık belediyelerinin yaşadığı maaş sorununun arsa satışlarıyla geçici olarak giderildiği ancak Edremit Belediyesi'nde krizin büyüyerek devam ettiği ortaya çıktı. 6 aydır maaşlarını eksik ya da parça parça alan memur ve işçiler kiralarını ödeyemez duruma geldi.

CHP'li başkanlarla görüşen sendika temsilcileri, maaşların tam ve eksiksiz ödeninceye kadar konunun takipçisi olacaklarını açıkladı. Edremit Belediyesi'nde bazı memur ve işçilerin, sakal tıraşı olmayıp görevlerini yavaşlatarak pasif eyleme geçtikleri öğrenildi.



Aylardır süre gelen maaş krizi ile ilgili olarak 4 ay önce bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, maaşları ödeyemedikleri iddialarını yalanladı. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise geçen hafta gazetecilerle bir araya geldiği bir toplantıda, CHP'li belediyelerin maaşlarını ödeyemediklerine ilişkin soruya itiraf gibi cevaplar verdi. Köybaşı, "Edremit Belediyesi finansman yönetimini sağlayamadı. Ayvalık Belediyesi, daha önce maaşlarını ödeyemeyen bir belediyeydi şu anda hiçbir personelin alacağı kalmadı. Erdek Belediyesi çok ciddi sıkıntılar yaşayan finansman yönetimi yapamayan belediyeydi şu anda hiçbir çalışanın alacağı kalmadı. Burada esas olan bütçeyi yapmak değil yönetmektir. Edremit bu konuda CHP'nin kötü bir örneğidir ancak kısa zaman içerisinde onlar da Erdek ve Ayvalık gibi bu sorunu aşacaktır" dedi.

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