CHP’li belediyeler batma noktasında! Kasalar boşaldı maaşlar yatmadı





Aylardır süre gelen maaş krizi ile ilgili olarak 4 ay önce bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, maaşları ödeyemedikleri iddialarını yalanladı. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise geçen hafta gazetecilerle bir araya geldiği bir toplantıda, CHP'li belediyelerin maaşlarını ödeyemediklerine ilişkin soruya itiraf gibi cevaplar verdi. Köybaşı, "Edremit Belediyesi finansman yönetimini sağlayamadı. Ayvalık Belediyesi, daha önce maaşlarını ödeyemeyen bir belediyeydi şu anda hiçbir personelin alacağı kalmadı. Erdek Belediyesi çok ciddi sıkıntılar yaşayan finansman yönetimi yapamayan belediyeydi şu anda hiçbir çalışanın alacağı kalmadı. Burada esas olan bütçeyi yapmak değil yönetmektir. Edremit bu konuda CHP'nin kötü bir örneğidir ancak kısa zaman içerisinde onlar da Erdek ve Ayvalık gibi bu sorunu aşacaktır" dedi.