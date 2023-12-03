CHP’de yerel seçimler öncesi ortalık karışık! İBB Başkan aday adayı Bülent Kerimoğlu’ndan İmamoğlu’na: Nedir bunun tek adamlığı?

NİÇİN ÖN SEÇİMDEN KAÇIYORSUN?

CHP'nin parti için demokrasi ilkeleri gereği adaylığının eleştirilmesinin haksız olduğuna dikkati çeken Kerimoğlu, uygun adayın belirlenmesi için ön seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenerek, "Bugün görevde olan İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu), zaten eğer başarıları var ise zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?" diye sordu.