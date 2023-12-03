CHP'de yerel seçimler öncesi ortalık karışık! İBB Başkan aday adayı Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na: Nedir bunun tek adamlığı?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimler öncesi İYİ Parti ve HEDEP'e yanlamaya devam ederken, ittifak arayışları da tam gaz sürdürüyor. Diğer yandan CHP'de İBB Başkanlığına aday adayı olan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yaptığı açıklamalarla İmamoğlu'nu hedef alırken Kılıçdaroğlu'na büyük haksızlık yapıldığının altını çizdi. Kerimoğlu, İmamoğlu'nun ön seçimden kaçtığını söylerken "Nedir bu Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki kutsiyet, nedir bunun tek adamlığı, nedir bu kendisinden başkasının adaylığına karşı çıkan tutum ve tavır?!" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşanan CHP'de koltuk değişimi sonrasında yerel seçimler için ittifak arayışlarına başlandı.
HEDEP İLE İTTİFAKA HAZIR
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'e ittifak konusunda büyük baskı yaparken, HEDEP de İmamoğlu'na destek verme konusunda pazarlık masasına oturmaya hazır.
İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda kimin aday gösterileceği merak edilirken CHP'de İBB Başkanlığına aday olan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, düzenlediği toplantıda Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy'de partililerle düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçimi sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük haksızlık yapıldığını savundu.
NİÇİN ÖN SEÇİMDEN KAÇIYORSUN?
CHP'nin parti için demokrasi ilkeleri gereği adaylığının eleştirilmesinin haksız olduğuna dikkati çeken Kerimoğlu, uygun adayın belirlenmesi için ön seçim yapılması gerektiğini söyledi.
Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenerek, "Bugün görevde olan İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu), zaten eğer başarıları var ise zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?" diye sordu.
"KAÇMAYA HAKKI YOK"
Kerimoğlu, ön seçim ve örgütün huzuruna çıkmanın herkesin sorumluğu olduğunu vurgulayarak, "Hiçbirimizin ön seçimden kaçmaya, sandıktan kaçmaya, parti içinde hukuk ve demokrasi temelinde yapılacak seçimden kaçmaya hakkı yok." ifadelerini kullandı.
İTTİFAKSIZ SEÇİM ÇAĞRISI
CHP'nin yerel seçimlerde tek parti olarak seçimlerde büyük başarılar elde edebileceğini iddia eden Kerimoğlu şunları kaydetti:
"Biz artık İstanbul'da hiçbir ittifaka ihtiyaç duymadan CHP olarak seçim kazanacağız. Biz artık CHP'ye seçim kazandırdı diye altında birtakım partilerin sözüm ona birtakım yöneticilerine ihale vermek, daire başkanlığı vermek, bürokratik kadroları vermek zorunda değiliz. Çünkü CHP bu ülkenin kurucu ve birleştirici partisidir. Bundan sonra CHP'ye baskı kuran, şantaj yapan, tehdit eden, beklenti içinde olan, üstelik de seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız ve ittifaksız İstanbul'u kazanacağız."
"NEDİR BUNUN TEK ADAMLIĞI"
İBB Başkan aday adaylığı için başvurduğunu başvurusunun ardından "Neden İBB Başkanlığı için aday oluyorsun" şeklinde eleştirenler olduğunu ifade eden Kerimoğlu "Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı için bile en sade üyenin bile aday olma hakkı varken neden İBB Başkanlığına adaylık başvurusu yapmak ağır eleştirilere ve sosyal medya lincine neden oluyor. Soruyorum; nedir bu Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki kutsiyet, nedir bunun tek adamlığı, nedir bu kendisinden başkasının adaylığına karşı çıkan tutum ve tavır?!" diye konuştu.
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