Kılıçdaroğlu "intikam" için harekete geçti! Özel-İmamoğlu ikilisine büyük şok! Asıl savaş şimdi başlıyor

Daha sonra katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Bülent Kerimoğlu, İBB başkanlığı için adaylığını tekrarlamıştı. Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'Bakırköy'de çıkacak yüzün yok' ifadelerine ise, "Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" diyerek yanıt verdi.