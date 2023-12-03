AK Parti’den sözde anketlerle ilgili flaş açıklama: Açık operasyon ve manipülasyon...

Yaklaşan yerel seçimler öncesi bazı kamuoyunda bazı anketler dolaşmaya başladı. Yerel seçimlere girecek adaylar üzerinden oluşturulan anketler bazı basın organlarında yer aldı. Manipülatif ve gerçekliği sorgulanan bu anketlerle ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" ifadelerini kullandı.