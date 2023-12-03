AK Parti'den sözde anketlerle ilgili flaş açıklama: Açık operasyon ve manipülasyon...
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, bazı basın yayın organlarında sözde anket çalışmalarına yer verildi. AK Parti tarafından yapıldığı iddia edilen anketlerle ilgili olarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıklama yaptı. Şen açıklamasında, "Biz, henüz AK PARTİ olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık." ifadelerini kullandı.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi bazı kamuoyunda bazı anketler dolaşmaya başladı. Yerel seçimlere girecek adaylar üzerinden oluşturulan anketler bazı basın organlarında yer aldı. Manipülatif ve gerçekliği sorgulanan bu anketlerle ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" ifadelerini kullandı.
HİÇ BİR ANKET YAPMADIK
Şen yaptığı açıklamada, AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullanırken, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.
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