03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Katar yolcusu! Al Sani ile yapılacak görüşmede en kritik madde Gazze! Çok sayıda yeni anlaşma yolda...

Başkan Erdoğan Katar yolcusu! Al Sani ile yapılacak görüşmede en kritik madde Gazze! Çok sayıda yeni anlaşma yolda...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan Katar yolcusu! Al Sani ile yapılacak görüşmede en kritik madde Gazze! Çok sayıda yeni anlaşma yolda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu yıl düzenlenen 19. yurt dışı ziyaretinde Katar'a gidecek. Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek ve iki ismin en önemli gündem maddesi Gazze olacak. Diğer yandan iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler de toplantıda masaya yatırılacak. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yapacak.

YARIN DOHA YOLCUSU

Başkan Erdoğan, yarın öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak.

İLİŞKİLER İVME KAZANDI

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük bir ivme kazandı. İki ülke arasında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da arttırılması hedefleniyor. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı iş birliği anlaşmalarına da imza atılacak.

EN ÖNEMLİ BAŞLIK GAZZE

Başkan Erdoğan'ın , Al Sani ile görüşmesinde en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak.

Erdoğan, çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar Emiri ile Gazze'de insani aranın yeniden başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konularını değerlendirecek.

Başkan Erdoğan salı günü de Katar'da olacak. Körfez İş birliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın bu toplantıda da İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA